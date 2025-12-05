Кралицата на поп музиката Мадона тези дни стана поредната американска знаменитост, надигнала глас срещу президента на САЩ Доналд Тръмп. Така тя се присъедини към списъка с отявлени критици на републиканеца, включващи нейната колежка Тейлър Суифт, телевизионната водеща Опра Уинфри, кинодивата Мерил Стрийп, актьорът Робърт де Ниро и редица други американски звезди.

Но с какво точно Тръмп успя да разгневи Мадона година, след като беше избран за президент на САЩ?

Мадона с апел към папа Лъв XIV: Помогнете на невинните деца в Газа (СНИМКА)

Поводът за гнева на поп иконата беше 1 декември, когато се отбелязва Световният ден за борба със СПИН. По разпореждане на Тръмп неговата администрация неотдавна съкрати федералните средства за борба с това заболяване, за което все още няма лечение и което е отнело живота по света на 44 милиона души. В допълнение тази година администрацията на Тръмп реши, че за първи път от десетилетия САЩ няма да отбележат Световния ден за борба със СПИН. На американските федерални ведомства беше забранено да организират каквито и да е събития по този повод.

Именно тези две неща породиха гнева на Мадона, която го изля в дълъг пост в акаунта си в социалната мрежа „Инстаграм“, пишат „Мари Клер“, „Хил“, „Ролинг стоун“, „Индипендънт“, „Хъф пост“, „Билборд“ и др.

„От четири десетилетия този ден е международно признат в света от представители от целия политически спектър, защото животът на милиони хора беше засегнат от кризата с ХИВ“, пише в поста си Мадона, която от много години участва в борбата срещу смъртоносното заболяване.

„Доналд Тръмп обяви, че Световният ден срещу СПИН не трябва да бъде отбелязван. Едно нещо е да заповядаш на федералните агенти да не отбелязват този ден, но съвсем друго нещо е да поискаш от цялата широка общественост да се прави, че все едно никога не е съществувал такъв ден. Това е смешно, абсурдно, немислимо“, коментира поп дивата.

Тя визира по-конкретно имейл, изпратен от Държавния департамент на САЩ до неговите служители, в който се казваше, че обществени средства не могат да бъдат използвани за инициативи по повод Световния ден за борба със СПИН. Служителите на Държавния департамент бяха призовани също така да се въздържат от публично споменаване на този ден, пише "Мари Клер".

В гневното си послание Мадона не се поколеба и да сподели собствения си опит в борбата със СПИН, засегнал нейни близки, на чиято смърт тя е станала свидетел. "Списъкът на хората, които аз познавах, обичах и изгубих заради СПИН е много дълъг. Сигурна съм, че мнозина сред вас могат да кажат същото нещо“, написа Мадона по адрес на феновете си. След което кралицата на попа допълни, че „може да се обзаложи, че Тръмп не е виждал как негов най-добър приятел умира от СПИН, че не е държал никога ръката на умиращ от СПИН близък, че не е виждал как кръвта се оттегля от лицето при последното придихание на близък човек, покосен от СПИН само на 23 години“.

Световният ден за борба със СПИН е учреден през 1988 г. и се отбелязва ежегодно на 1 декември. След десетилетия на изследователска дейност научната общност все още не е успяла да открие начин за изкореняване на заболяването. Самата Мадона припомни това в поста си. „Все още няма лек срещу СПИН и хората все още умират“, заяви тя.

Редактор: Мария Барабашка