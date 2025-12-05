Последната суперлуна за годината озари нощното небе над Буенос Айрес. Свидетели на гледката с впечатляващия огромен диск на земния спътник, изгрял на фона на хиляди звезди, станаха стотици жители и гости и аржентинската столица.

Явлението е известно още като "Студената луна". Тя се появява през декември, когато нощите са най-дълги и студени, а сребристата светлина на Луната се отразява най-добре върху зимните пейзажи.

Видео: "Ройтерс"

Суперлуна в небето над Латинска Америка (ВИДЕО)

Според Кралската обсерватория в Гринуич, Лондон, суперлуна се наблюдава, когато пълната Луна се намира на 10% от най-близкото си разстояние до Земята.

Редактор: Станимира Шикова