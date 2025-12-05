-
По традиция: Запалиха светлините на коледното дърво на площад "Трафалгар" в Лондон
-
Най-вкусната изложба в света: В Лондон откриха „град” от джинджифилови сладки
-
Грейнаха коледните светлини на елхата пред Рокфелер център (ВИДЕО)
-
Бебе пингвинче от застрашен вид с дебют пред публика в Тексас (ВИДЕО)
-
Откриха най-дългата туристическа въжена линия в Китай
-
Мелания Тръмп представи коледната украса на Белия дом (ВИДЕО)
Вижте уникалната гледка
Последната суперлуна за годината озари нощното небе над Буенос Айрес. Свидетели на гледката с впечатляващия огромен диск на земния спътник, изгрял на фона на хиляди звезди, станаха стотици жители и гости и аржентинската столица.
За първи път тази година: Жители и гости на Рио де Жанейро се насладиха на суперлуната
Явлението е известно още като "Студената луна". Тя се появява през декември, когато нощите са най-дълги и студени, а сребристата светлина на Луната се отразява най-добре върху зимните пейзажи.
Видео: "Ройтерс"
Суперлуна в небето над Латинска Америка (ВИДЕО)
Според Кралската обсерватория в Гринуич, Лондон, суперлуна се наблюдава, когато пълната Луна се намира на 10% от най-близкото си разстояние до Земята.Редактор: Станимира Шикова
