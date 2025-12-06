Тино прави хит след хит. А новият му дует с Михаела Маринова "Ако можех" е доказателство за това.

В студиото на "Събуди се" певецът разказа как е била осъществен музикалният проект. "С нея през годините, когато се засичахме, все си казвахме, че трябва да направим нещо заедно. Но все не успявахме. А в случая - може би съдбата се намеси", споделя той.

С Михаела Маринова се засекли на Sofia Songwriting Camp, на който участвали и двамата. "Още от самото начало с нея седнахме, поговорихме си кой какво иска да чуе в една обща песен от другия. Песента се появи за по-малко от час. Ние преди да отидем на обяд вече бяхме готови да записваме", спомня си той.

И подчертава, че никой от предишните му дуети не е бил целенасочен. "Всички досега успешни дуети са се получавали, защото сме съумявали да използваме тази енергия на първата комуникация", обясни Тино.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова