Песента вече има почти милион гледания и то само месец след премиерата си
Дебютната песен на Давид Миланов вече е факт. „Цялата вселена“ е продуцирана от Мария Илиева.
Песента вече има почти милион гледания и то само месец след премиерата си. "Това е истинско чудо. Все още не мога да повярвам. Струва ми се феноменално. Много се радвам, че се случва. и съм благодарен на всеки, който ме подкрепя", сподели младежът, който все още е ученик.
"Музиката не ми пречи на ученето. Въпреки препятствията, се справям", заяви той в студиото на "Събуди се".
Редактор: Станимира Шикова
