Снимка: iStock
За децата имаше и специален "елфически пробег"
В Германия стотици жители, облечени като Дядо Коледа, превърнаха град Михендорф в червено-бяло море по време на традиционния Николауслауф, който се провежда всяка година в третата неделя преди Рождество.
Регламентът е лесен и достъпен – всеки, облечен като Дядо Коледа, може да участва, а на финала бегачите получават чаша греяно вино.
Запалиха светлините на най-високата жива коледна елха в Европа в Димитровград
След 2-годишна пауза заради пандемията над 900 души се включиха в различните дистанции от 2,5 до 10 километра. За децата имаше и специален 1-километров „елфически пробег“. Стартът и финалът бяха пред общинския център, където участниците ги очакваха гореща напитка или шоколадов Дядо Коледа.
