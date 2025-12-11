Районната прокуратура в Кюстендил разследва блудство без съвкупление спрямо малолетно дете, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил.

В хода на разследването е установено, че през 2024 г. в автобус, изпълняващ редовен маршрут от Кюстендил за с. Катрище, са били осъществени блудствени действия спрямо 13-годишно момиче.

Невръстното момиче е разпитано в условията на "синя стая" в присъствие на психолог и специалисти, съобразно изискванията за защита на малолетни свидетели.

Обвиниха мъж за блудство с 12-годишно дете в Кюстендил

По делото са събрани, проверени и анализирани доказателства, които сочат за извършител обвинения 65-годишен мъж. Образувано е досъдебно производство.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа и е привлечен в качеството на обвиняем. Предстои Районната прокуратура в Кюстендил да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Редактор: Цветина Петкова