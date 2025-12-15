Традиционното бягане „Полуголият Дядо Коледа“ се проведе в Будапеща. Участниците тичаха през унгарската столица, викайки „хо-хо-хо“, като от време на време спираха, за да правят лицеви опори и други упражнения.

Основателят на събитието обясни, че бягането е с благотворителна цел. То трябва да повиши осведомеността на гражданите за работата на няколко благотворителни фондации.

Стотици, облечени като Дядо Коледа, бягаха в Германия

Бегачите забавляваха местните жители и туристите, като минаваха по търговските улици, раздаваха бонбони на минувачите и опитваха да създадат празнично настроение.

