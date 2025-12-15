Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Специалната ѝ окраска се дължи на рядък мутирал ген, който я отличава от събратята ѝ, които са с черно-бяла козина
Ки Дзай – единствената в света панда с кафяво-бели петна, която се отглежда в плен, демонстрира уникалните си спортни умения. Представителят на вида голяма панда е един от любимците в изследователския център в северозападната китайска провинция Шънси.
Кафяво-бялата мечка е родена през 2009 година. Специалната ѝ окраска се дължи на рядък мутирал ген, който я отличава от събратята ѝ, които са с черно-бяла козина.
Историята на Джунджун – мечето, превърнало се в сензация в Шанхай (ВИДЕО)
В момента Ки Дзай тежи 110 килограма и се налага да прави редовни физически упражнения, за да поддържа здравината на костите си, твърдят експерти.
Пандите Лени и Лоти в първото си приключение на открито (ВИДЕО+СНИМКИ)
Заради това гледачите на мечока са му изготвили специална тренировка, която е с продължителност от около 10 минути и се провежда по два пъти на ден. Освен това упражненията включват и любимите му лакомства.Редактор: Станимира Шикова
