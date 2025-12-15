Ки Дзай – единствената в света панда с кафяво-бели петна, която се отглежда в плен, демонстрира уникалните си спортни умения. Представителят на вида голяма панда е един от любимците в изследователския център в северозападната китайска провинция Шънси.

Кафяво-бялата мечка е родена през 2009 година. Специалната ѝ окраска се дължи на рядък мутирал ген, който я отличава от събратята ѝ, които са с черно-бяла козина.

В момента Ки Дзай тежи 110 килограма и се налага да прави редовни физически упражнения, за да поддържа здравината на костите си, твърдят експерти.

Заради това гледачите на мечока са му изготвили специална тренировка, която е с продължителност от около 10 минути и се провежда по два пъти на ден. Освен това упражненията включват и любимите му лакомства.

Редактор: Станимира Шикова