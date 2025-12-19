Български студенти отново ще имат възможност да учат във Великобритания при значително по-ниски такси, макар и за ограничен период от една академична година. Това става възможно, след като Лондон обяви, че се връща към европейската програма за студентски обмен „Еразъм“, която напусна след Брекзит.

От средата на следващата година ще започне кандидатстването, след като Великобритания се ангажира да внесе 570 милиона паунда за участието си в програмата през учебната 2027–2028 година. Според договорените условия страната ще ползва 30% намаление на дължимата вноска, след като Брюксел води продължителни и трудни преговори, за да убеди Лондон да се върне в „Еразъм“.

Очаква се сериозен интерес и голям брой кандидат-студенти, включително от България. Около 15 000 български студенти са се обучавали в различни университети в рамките на Европейския съюз.

Разликата спрямо последните години е, че програмата вече има разширен обхват. Освен обучение в университети, тя включва професионални обучения, както и възможности за обучение на преподаватели. Всяка година около 1,5 милиона души в Европа се възползват от „Еразъм“.

По програмата студентите ще плащат по-ниски такси – на равнище с тези за местните студенти, които във Великобритания възлизат на около 9 535 паунда годишно. Освен това участниците ще могат да кандидатстват за стипендии и да получават средства за покриване на ежедневните си разходи.

Недостатък остава фактът, че студентите няма да получат британска диплома. За много от тях обаче това ще бъде възможност да създадат контакти, да натрупат опит и да се ориентират към бъдеща кариера или работа на Острова.

Кандидатстването ще се осъществява чрез университетите, в които студентите вече се обучават.

