Украински партизани са подпалили два руски изтребителя Су-30 по време на операция, проведена вчера през нощта в руската Липецка област, според украинското военно разузнаване (HUR), цитирано от „Киев Индипендънт“.

Атаката е била насочена срещу военно летище в близост до град Липецк, разположен на около 340 км от украинската граница, в резултат на което два военни самолета са били обхванати от пламъци.

След внимателно проучване на маршрутите на патрулите и графиците на охраната, операцията завършила успешно. Участник в акцията проникнал в охранявания военен обект, атакувал руските изтребители в хангарите и напуснал летището незабелязано.

Подготовката за операцията продължила две седмици, като била осъществена от „представител на движението за съпротива срещу руското правителство", посочват от HUR. Според украинското военно разузнаване стойността на извадените от строя самолети е около 100 млн. долара.

Су-27 е руски двумоторен изтребител, проектиран за завоюване на въздушно превъзходство, докато Су-30 представлява двуместен многоцелеви вариант с по-голям обсег и усъвършенствана авионика, предназначена за въздушни и наземни бойни мисии.

