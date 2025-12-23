Италианският орган за защита на конкуренцията обяви, че е наложил глоба от над 255 милиона евро на нискотарифната авиокомпания Ryanair за предполагаема злоупотреба с господстващо положение, с цел да попречи на туристическите агенции да ползват нейните услуги.

Мярката идва, ден след като антимонополният орган наложи глоба от 98 милиона евро на американския технологичен гигант Apple, обвинявайки го в злоупотреба с господстващо положение на пазара на мобилни приложения.

AGCM заяви, че ирландският превозвач Ryanair е използвал „злоупотребяваща стратегия“, която е затруднила туристическите агенции да комбинират полети на Ryanair с други услуги между 2023 г. и април 2025 г.

Стратегията имала за цел да блокира, възпрепятства, усложни или направи по-скъпо (икономически или технически) за туристическите агенции закупуването на билети - независимо дали в комбинация с полети, предлагани от други авиокомпании, или други туристически и застрахователни услуги. „Тези практики са намалили пряката и непряката конкуренция“, подчертават от агенцията.

Италия наложи глоба от три милиона евро на Ryanair през 2019 г. за политиката ѝ да таксува пътниците за ръчен багаж. Впоследствие санкцията беше отменена от административен съд.

