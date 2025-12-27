Кадър/Видео:"Ройтерс"
Събитието продължава няколко дни и привлича стотици любопитни от цял свят
Десетки слонове в Непал показаха уменията си във футбола. Това стана по време на специален фестивал в тяхна чест, който се провежда в Нацоналния парк „Читуан”. Събитието продължава няколко дни и привлича стотици любопитни от цял свят.
Необичайно лакомство: Слонове в зоопарк в Милуоки похапнаха коледни елхи (ВИДЕО)
Огромните животни, изрисувани с ярки цветове, изпълняваха умело дузпи, следвайки напътствията на своите водачи, известни като "махути". Слоновете получиха любимите си лакомства за награда в края на мача – каша, ориз, диня и пъпеш и захарна тръстика.
Слоновете в зоопарк в Орегон получиха вкусни тикви за Хелоуин (ВИДЕО)
Специален екип махути се грижи за слоновете в център за развъждане и обучение в Саураха, разположен на около 3 км от Националния парк "Читуан". Мястото е едно от най-големите убежища за тези животни в Непал.Редактор: Станимира Шикова
