Милиони аншоа създадоха рядко зрелище на плажа Копакабана в Рио де Жанейро на Коледа. Огромни пасажи от малките рибки образуваха във водата по крайбрежието големи тъмни петна, които бяха видими от въздуха.

Необичайното струпване на риби на един от най-известните плажове в Бразилия създаде впечатляващ визуален контраст между плътния пасаж от аншоа и оживената градска крайбрежна ивица.

Аншоата създадоха неповторимо усещане за плажуващите, които плувайки - се оказваха обградени от малките сребристи рибки.

Морския биолог от института „Мар Урбано“ Рикардо Гомеш обясни, че водите край Рио де Жанейро са повлияни от океанските течения от района на Араял до Кабо. Там богати на хранителни вещества дълбочинни води се издигат към повърхността чрез океанско явление, известно като "ъпуелинг", създавайки благоприятна среда за аншоата.

