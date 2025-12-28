Година на обрати и кризи, на крехък мир и ескалиращи конфликти, на тежки загуби и на неочаквани победи. В специалното издание „Епизод 365” водещите Ани Салич и Николай Дойнов и журналистите на NOVA проследяват най-знаковите моменти от последните 365 дни. Докато Европа заживя в нова реалност – на граждански вълнения, заплахи за сигурността и хибридните атаки - промените Отвъд океана буквално преобърнаха световния дневен ред.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Ина Григорова