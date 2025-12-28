-
Снеговалежи блокираха над 1600 полета в САЩ
-
Зеленски: Ценим усилията на Лъв XIV да бъде установено коледно примирие в Украйна
-
Скандални твърдения за Тръмп в нова партида публикувани документи, свързани с Джефри Епстийн
-
Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"
-
След смъртта на българин в САЩ: Какво се е случило с Ненко Ганчев в Мичиган?
-
След публикуването на досиетата „Епстийн“: Заплашват със съд Министерството на правосъдието
В специалното издание „Епизод 365” водещите Ани Салич и Николай Дойнов и журналистите на NOVA проследяват най-знаковите моменти от последните 365 дни
Година на обрати и кризи, на крехък мир и ескалиращи конфликти, на тежки загуби и на неочаквани победи. В специалното издание „Епизод 365” водещите Ани Салич и Николай Дойнов и журналистите на NOVA проследяват най-знаковите моменти от последните 365 дни. Докато Европа заживя в нова реалност – на граждански вълнения, заплахи за сигурността и хибридните атаки - промените Отвъд океана буквално преобърнаха световния дневен ред.
Репортер: Галина ПетроваРедактор: Ина Григорова
