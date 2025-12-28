Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в частната резиденция на Доналд Тръмп "Мар-а-Лаго" в щата Флорида за срещата си с американския президент, съообщава Sky News. Това е третата среща между двамата лидери.

► 20:52 часа Първи кадри на делегациите на Тръмп и Зеленски

Sky News публикува снимки от трапезарията на "Мар-а-Лаго", на която се вижда кои са членовете на двете делегации, които ще участват в разговора между Тръмп и Зеленски. Украинската делегация е разположена от лявата страна на масата, а американската – срещу тях.

Снимка: БТА

На видеа, появили се в социалната мрежа X се чува как Зеленски казва на Тръмп, че това е първото му посещение в "Мар-а-Лаго", на което Тръмп отговаря, че залата, в която се намират, е „много благоприятна за сделки“.

До Тръмп седят държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс. Присъства и генерал Дан Кейн – председател на Обединения комитет на началник-щабовете и най-високопоставеният военен офицер в САЩ.

Trump’s meeting with Zelensky continued behind closed doors.



The U.S. president asked journalists to “get something to eat”

United24 pic.twitter.com/BUaF87OM0L — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 28, 2025

► 20:41 часа Доналд Тръмп и Володимир Зеленски започнаха разговорите си

Преди двамата лидери да се обърнат и да влязат в сградата след изявлението пред репортерите Тръмп подчерта, че вярва, че е възможен „бърз“ край на войната.

„Или тя ще приключи, или ще продължи още дълго време и още милиони хора ще загинат. А никой не иска това. Вярвам, че можем да действаме много бързо“, изрази увереност американския лидер преди вратата на частната му резиденция да се затвори зад двамата лидери.

► 20:30 часа Тръмп посрещна Зеленски на прага на частната си резиденция

„Вярвам, че имаме основата за сделка“, каzа Тръмп, здрависвайки се пред репортери с украинския президент. Американският лидер подчерта, че "смята, че Владимир Путин е сериозно настроен към мира“.

„Твърде много хора загинаха и мисля, че и двамата президенти искат да постигнат сделка. Наистина вярвам, че имаме основите на сделка, която е добра за Украйна. Която е добра за всички. Няма нищо по-важно от това“, подчерта Тръмп.

Той добави, че ще има „силно“ споразумение за сигурността на Украйна и че „европейските държави са много активно ангажирани с това“. „Имам чувството, че европейските лидери са наистина страхотни и са напълно в унисон с тази среща и с постигането на сделка. Всички те са изключителни хора“, подчерта американският държавен глава.

Снимка: gettyimages

Редактор: Станимира Шикова