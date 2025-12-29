Снимка: Стопкадър
-
Музей на шевните машини отвори в сърцето на Странджа
-
Нови блокади на гранични пунктове и магистрали в Гърция: Ще бъде ли спряно движението около Нова година
-
Годината в кадри: Най-знаковите моменти на 2025-а (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
„Високо напрежение”: Опасната добавка за отслабване, увредила здравето на десетки хора, продължава да се предлага онлайн
-
Мартин Табаков: Светът се движи от силата, а не от правото
-
Броени дни до еврото: Готови ли са малките магазини за промяната
Как една местна инициатива променя живота на десетки нуждаещи се
Коледарите в Равда се обединяват под мотото „За по-добра Коледа”. Трупата съществува повече от 15 години, а над 10 години членовете ѝ даряват събраните суми по време на своите обиколки за наричане на Коледа. Над 40 са коледарите в морското градче, които са прегърнали идеята в благотворителната инициатива. Разказват, че всяка година даряват на болни и нуждаещи се петцифрени суми.
„Инициативата започва от 2010 г. Ние помагаме на хора, за които няма организирани кампании, но се нуждаят от помощ. Няма къща в Равда, която да не ни очаква на Бъдни вечер”, каза коледарят Адриан.
Коледари обикалят домовете срещу зли сили
„Каузите ни тази година са 9 и ние помагаме на хора с увреждания. За мен това е много красив празник и аз се вдъхнових още като дете от по-големите”, добави Недьо Недев.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни