Коледарите в Равда се обединяват под мотото „За по-добра Коледа”. Трупата съществува повече от 15 години, а над 10 години членовете ѝ даряват събраните суми по време на своите обиколки за наричане на Коледа. Над 40 са коледарите в морското градче, които са прегърнали идеята в благотворителната инициатива. Разказват, че всяка година даряват на болни и нуждаещи се петцифрени суми.

„Инициативата започва от 2010 г. Ние помагаме на хора, за които няма организирани кампании, но се нуждаят от помощ. Няма къща в Равда, която да не ни очаква на Бъдни вечер”, каза коледарят Адриан.

Коледари обикалят домовете срещу зли сили

„Каузите ни тази година са 9 и ние помагаме на хора с увреждания. За мен това е много красив празник и аз се вдъхнових още като дете от по-големите”, добави Недьо Недев.

