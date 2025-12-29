В сърцето на Босна и Херцеговина живее модерен викинг. След години работа в Германия, Стрипе Плеич изоставя сигурния доход, за да се върне в родното си село и да заживее свободно, вдъхновен от скандинавската митология. Днес той изработва ръчно викингски брадви, които привличат посетители от цял свят.

В един мразовит декемврийски ден самотен викинг броди по хълма на кон. Но това не е средновековна Норвегия или Швеция, а Босна от XXI век. Викингът е Стипе Плеич - бивш строителен работник.



"Живях в Германия 10 години. Реших да се върна в родното си село и да започна да живея като викинг", споделя той.





Преди седем години Плеич изоставя комфортния си живот и добрата заплата като строител в Германия, за да се завърне в родното си село Стипаничи в Босна и Херцеговина. Тогава той решава да започне живота си като съвременен викинг.





"Отказах се от добрите доходи в Германия, за да преследвам мечтите си и да бъда свободен. Свободата е скъпа, но не бих се отказал от нея за нищо на света", казва още мъжът.

През VIII и XI век викингите пътували из Европа, извършвайки нападения и търгувайки от съвременен Истанбул до бреговете на Северна Америка. Но вместо да ограбва манастири, Плеич изкарва прехраната си, продавайки сувенирни брадви и инструменти, които сам изработва.





"Този начин на живот, пълен със свобода и релакс, е моят живот. Изработването на брадви и сувенири ми носи спокойствие", споделя още Стипе.



Той разказва, че пътешественици от далечни краища на света, като Канада и Афганистан, идват да купят ръчно изработените му уникални оръжия, украсени със скандинавски руни. "Хора от цял свят ме посещават, за да купят брадвите ми като сувенири. Някои идват чак от Канада или Афганистан", казва още модерният викинг.

Въпреки че този начин на живот изглежда като част от историята, Плеич доказва, че и в съвременния свят има място за него.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова