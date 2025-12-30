Случай на глобен водач на електрическа тротинетка предизвика обществен дебат за правилата за движение и двойните стандарти в закона. Плевенчанинът Недялко Стефанов, дългогодишен потребител на електрически тротинетки, твърди, че е санкциониран несправедливо, въпреки че спазва строги мерки за безопасност.

„Карам с две тротинетки – едната е по-мощна, другата по-слаба. Винаги съм с пълна екипировка – ризница, наколенки, ръкавици, каска. Това не е за показност, а защото падането с тротинетка е изключително опасно“, обясни Стефанов, показвайки защитното си оборудване и следите от реални инциденти.

Той разказа, че е падал неведнъж, включително при отнето предимство от автомобил. „Каската ми е спукана – това е доказателство. Ако не беше тя, не знам как щеше да завърши ситуацията“, каза той. Според него музиката и силният клаксон на тротинетката не са прищявка, а допълнителен начин да бъде чут и забелязан от другите участници в движението.

Недялко Стефанов демонстрира тротинетката си, оборудвана с фарове, мигачи, светещи елементи и светлоотразителни дрехи. „Целият град ме знае като човека с тротинетката като коледна елха. Дори полицаите ме похвалиха за екипировката“, разказа той.

Въпреки това му е съставен фиш за каране в тъмната част на денонощието. „Колело мога да карам нощем – без жилетка, без фар, без нищо. А тротинетка с електромотор, която свети отвсякъде, не мога“, възмущава се Стефанов.

По думите му проблемът не е в контрола, а в самата регулация. „Моля хората, които са направили този закон, поне да го прилагат за лица под 18 години. За пълнолетните, които са екипирани и спазват правилата, трябва да има разум и логика“, заяви той.

Стефанов сподели, че след глобата е получил десетки коментари от други потребители на електрически превозни средства, които са били санкционирани по същия начин. „Аз съм в група на хора с електрически превозни средства от цяла България – Варна, Бургас, Пловдив, София, Плевен, Видин, Монтана. Оказва се, че това е масов проблем“, посочи той.

Въпреки всичко Недялко Стефанов казва, че няма да спре да настоява за по-безопасно каране. „Може да изглеждам странно, но предпочитам да запазя себе си и другите участници в движението. Една жилетка или наколенки могат да спасят живот“, категоричен е той.