Шаманите в Перу се събраха на ежегодния си новогодишен ритуал, за да направят предсказания за предстоящата година. Сред прогнозите, които те формулираха, са заболяване на американския президент Доналд Тръмп и падане от власт на венецуелския му колега Николас Мадуро. Шаманите предсказаха също и край на нападенията на Русия в Украйна.

Церемонията се провежда всяка година в края на декември. Любопитно е да се отбележи, че перуанските шамани бяха предсказали край на войната в Украйна още през 2023 година.

„Живият Нострадамус“ предсказа проблеми със здравето на Путин през 2026 г.

"През 2026 г. виждаме г-н Николас Мадуро победен. Той ще избяга от Венецуела и няма да бъде заловен. Съединените щати трябва да се подготвят, защото г-н Доналд Тръмп ще се разболее сериозно. Конфликтът между Русия и Украйна е в разгара си, сякаш те привличат вниманието. Виждам, че този конфликт ще приключи и те ще вдигнат знамето на мира", казва един от шаманите Хуан де Диос Гарсия.

