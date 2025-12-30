Снимка: Стопкадър
-
Най-гледаните видеа в социалните мрежи на NOVA през изминалата година (ЧАСТ 3)
-
"Том Сойер и Хък Фин": Постановка за детството и вярата в чудеса
-
Маги Гигова – с разказ за мистичния вещерски пазар в Боливия и дивата магия на Галапагос
-
Проучване: Все повече родители чувстват вина заради начина, по който хранят децата си
-
Един модерен викинг в Босна и Херцеговина: Да се откажеш от доходите си, за да "завладееш" света с брадвите си (ВИДЕО)
-
Вековна традиция: Бой с яйца и брашно в испански град (ВИДЕО)
Те се събраха на ежегоден новогодишен ритуал, за да направят предсказания за предстоящата година
Шаманите в Перу се събраха на ежегодния си новогодишен ритуал, за да направят предсказания за предстоящата година. Сред прогнозите, които те формулираха, са заболяване на американския президент Доналд Тръмп и падане от власт на венецуелския му колега Николас Мадуро. Шаманите предсказаха също и край на нападенията на Русия в Украйна.
Церемонията се провежда всяка година в края на декември. Любопитно е да се отбележи, че перуанските шамани бяха предсказали край на войната в Украйна още през 2023 година.
„Живият Нострадамус“ предсказа проблеми със здравето на Путин през 2026 г.
"През 2026 г. виждаме г-н Николас Мадуро победен. Той ще избяга от Венецуела и няма да бъде заловен. Съединените щати трябва да се подготвят, защото г-н Доналд Тръмп ще се разболее сериозно. Конфликтът между Русия и Украйна е в разгара си, сякаш те привличат вниманието. Виждам, че този конфликт ще приключи и те ще вдигнат знамето на мира", казва един от шаманите Хуан де Диос Гарсия.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни