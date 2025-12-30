Внедряването на все по-развитите технологии носи на човечеството множество ползи, но и крие рискове. По думите на психолога Мадлен Алгафари дигиталната среда едновременно ни прави по-пасивни и по-превъзбудени, а ефектите вече се отразяват осезаемо върху психичното здраве, особено при децата и младите хора.

„Имаме повишени нива на тревожност, хиперактивност, дефицит на вниманието, намалена емпатия и все повече самота“, подчерта тя в предаването "Челюсти". Психологът обърна внимание и на диагнозата „алекситимия“ – неспособност човек да разпознава и изразява собствените си емоции, която се задълбочава при екранна зависимост. Според Алгафари проблемът не е в самите технологии, а в липсата на осъзнатост. „Ако сме глупави и позволим не ние да ползваме изкуствения интелект, а той да ползва нас, тогава предимствата изчезват“, коментира тя, като допълни, че високата допаминова стимулация от екраните води до нарушения на съня и невъзможност за отпускане.

Европейският парламент иска да ограничи вредните влияния онлайн върху непълнолетните под 16 години

Според Алгафари 95% от младежите между 11 и 19 години са в социалните мрежи, а около една трета от тях – почти постоянно. „Детското иска удоволствието тук и сега, докато зрелостта означава да можеш да си поставяш граници“, каза тя и обясни, че ролята на възрастните е да помагат, като дават избор, но в ясни рамки. „Свободата не е слободия – тя е движение с максимална амплитуда, но в зададени лимити“, обобщи психологът.

