Когато говорим за велики изобретения, обикновено си представяме учени, инженери и изобретатели. Но понякога природата се оказва много по-изобретателна от човека. Един малък, но изключително умен обитател на нашата планета е „измислил“ ключова технология цели векове преди хората.

Става дума за единствения паяк в света, който живее под вода – т.нар. паяк водолаз (Argyroneta aquatica). Кое обаче е изобретението? Верният отговор е камера за спускане на водолази.

Как го прави паякът водолаз? Той живее по-голямата част от живота си под водата – нещо изключително необичайно за паяците. Вместо хриле, той използва гениално решение - водолазна камбана от паяжина. С помощта на собствената си паяжина паякът изгражда под водата малка „камбана“, която закрепва за водни растения. След това излиза на повърхността, „улавя“ въздух с тялото си и го пренася обратно, докато камбаната се напълни. Така вътре се образува въздушен джоб, в който паякът диша, почива, съхранява храна и отглежда малките си. Истинско инженерно чудо в миниатюрен размер.

Любопитното е, че подобна идея за водолазна камбана се появява при хората много по-късно. Още Аристотел споменава подобен принцип през IV век пр.н.е., но първите реално използвани водолазни камбани се появяват чак през 1535 година.

Историята на паяка водолаз е още едно доказателство, че много от човешките открития всъщност са вдъхновени от природата. Докато хората тепърва са откривали как да останат под вода, този малък паяк вече е имал работещо решение.

