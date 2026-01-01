Първата и най-важна стъпка при махмурлук е възстановяването на водно-солевия баланс. Алкохолът води до силна дехидратация и загуба на електролити, затова през целия ден трябва да се пият много течности.

Най-подходящи са чиста вода, слаб билков чай, неподсладени плодови напитки, минерална вода, саламура без оцет и нискомаслен бульон. Те помагат за нормализиране на кръвното налягане, намаляват сухотата в устата и ускоряват изчистването на токсините.

Сутринта след употреба на алкохол може да започне със зелен чай или черно кафе без захар и без мляко. Антиоксидантите в тях подпомагат организма, но добавките като захар и мляко могат да раздразнят стомаха. Силният чай и кафето обаче не са препоръчителни в по-големи количества, защото повишават кръвното налягане и задълбочават дехидратацията.

Храненето също има ключова роля. Ферментиралите млечни продукти – кефир, кисело мляко, айрян – подпомагат черния дроб, възстановяват баланса на полезните бактерии и снабдяват организма с витамини, минерали и аминокиселини. Прясно изцедените цитрусови сокове осигуряват витамин C, който повишава енергията и подпомага детоксикацията.

Леката физическа активност и свежият въздух значително облекчават симптомите. Кратка разходка, добро проветряване на помещението и достатъчно сън ускоряват метаболитните процеси и изчистването на продуктите от разграждането на алкохола. Контрастният душ може да помогне, но само при хора без проблеми с кръвоносните съдове.

Важно е да се избягват популярни, но вредни методи като пиене на още алкохол („клин клин избива“) и консумация на много мазни храни. Те могат временно да притъпят симптомите, но влошават натоварването върху черния дроб и удължават махмурлука.

При по-силни симптоми медикаментозната подкрепа може да бъде полезна. По-ефективни от обикновения аспирин са препарати с витамини В1, В6 и С, както и минерали като магнезий, калий и натрий. Те подпомагат нервната система, енергийния метаболизъм и ускоряват елиминирането на токсините. Янтарната киселина и препарати с метадоксин също доказано подпомагат разграждането на алкохола и защитават черния дроб.

Превенцията е също толкова важна, колкото и възстановяването. Хранене преди пиене значително намалява риска от махмурлук. Сиренето е особено подходящо, защото съдържа белтъчини, мазнини и сложни въглехидрати, които забавят усвояването на алкохола. Освен това то доставя витамини от група В, калций и цинк – вещества, които се изчерпват при употреба на алкохол и са свързани с по-лек махмурлук.

И накрая, умереността остава най-сигурната защита. Спазването ѝ, съчетано с правилно хранене и хидратация, значително намалява риска от тежки симптоми на следващия ден.

