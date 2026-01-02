Филмите и пътешествията отново се срещат в началото на годината с 18-ото издание на фестивала „София Менар“. От 15 януари до 1 февруари зрителите ще могат да гледат над 50 заглавия от Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка в няколко софийски киносалона.

„Горещо препоръчвам филма, с който ще открием фестивала – „Един тъжен и прекрасен свят“. Това е един от най-награждаваните арабски филми през годината“, каза киноведът и съорганизатор на фестивала Здравко Григоров. В програмата са включени и два филма от краткия списък за „Оскар“ – „Гласът на Хиндра Джаб“ и „Всичко, което остана от теб“.

Григоров, който заедно с Ангел Хаджийски е посетил над 140 държави, сподели, че личните пътувания често вдъхновяват и селекцията на фестивала. „В Афганистан видяхме една съвсем различна реалност от тази, която хората познават. Именно това искаме да покажем и с филмите – че зад клишетата има човешки истории и култура“, посочи той.

Пълната програма на „София Менар“ е достъпна онлайн.

Редактор: Габриела Павлова