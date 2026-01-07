Бившият мениджър на Нюкасъл и националния отбор на Англия Кевин Кийгън е бил диагностициран с рак. 74-годишният Кийгън наскоро е бил хоспитализиран със „стомашни симптоми“, а направените тестове са разкрили заболяването. Предстои той да се подложи на лечение.

„Кевин е признателен на медицинския екип за тяхната навременна намеса и грижи. По време на този труден период семейството моли за поверителност“, написаха от семейството му.

Кийгън започва кариерата си в Скънторп, преди да подпише с Ливърпул през 1971 г., когато тимът е воден от легендарния Бил Шенкли. С „червените“ той печели три пъти титлата в Първа дивизия, ФА Къп, два пъти Купата на УЕФА и КЕШ през 1977 г.

Кийгън е двукратен носител на „Златната топка“ по време на престоя си в Хамбургер** – през 1978 и 1979 г. След това се завръща в Англия, където играе за Саутхемптън** и Нюкасъл, преди да прекрати състезателната си кариера през 1984 г.

Той записва 63 мача и отбелязва 21 гола за националния отбор на Англия. Участва на Световното първенство през 1982 г., а по-късно е и капитан на тима.

Първият отбор, който ръководи като мениджър, е Нюкасъл. Кийгън извежда клуба до Висшата лига и е близо до титлата през сезон 1995–96, когато шампион става Манчестър Юнайтед.

