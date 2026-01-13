Протестите в Иран продължават, въпреки бруталните репресии и заплахи за екзекуция на демонстранти, съобщава Организацията на обединените нации. Най-малко 2003 души са били убити, сочат данните на Human Rights Activists, цитирани от "Асошиейтед прес". 1850 от жертвите са протестиращи, а 135 са свързани с правителството, подчертават още от организацията.

Повече от 16 784 души са били арестувани, пише CNN, базирайки се на данните на HRANA.

Иран заявява, че е „готов“ „да изпробва военни действия“ в случай, че САЩ се намесят. Достъпът до интернет в страната все още е прекъснат. За пръв път от четири дни насам има информация, че са възстановени стационарни и мобилни телефонни услуги.

Остава неясно дали данните на HRANA напълно отразяват мащаба на жертвите и арестите, предвид спирането на достъпа до интернет и телефонните линии от страна на властите.

Снимка: АП, БТА

⇒ Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че иранският режим може би е изправен пред своите „последни дни и седмици“.

⇒ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и каза, че "помощта е на път", но не съобщи повече подробности, предаде "Ройтерс". По-рано американският президент обяви, че налага 25% мито върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран.

⇒ От Белия дом обявиха , че Тръмп обмислял въздушни удари в Иран, за да сложи край на репресиите, но дипломатическият път оставал отворен.

⇒ Британският външен министър Ивет Купър заяви, че Обединеното кралство ще работи за прилагането на повече санкции срещу Иран. Тя определи действията на властите като „най-бруталните и кървави репресии срещу публичните протести в Иран от поне тринадесет години“.

„Обединеното кралство осъжда най-категорично ужасяващото и брутално убийство на ирански протестиращи. Изискваме иранските власти да зачитат основните права и свободи на своите граждани“, заяви Купър в изявление пред британския парламент във вторник.

⇒ Експерти, назначени от Съвета на ООН по правата на човека, призоваха Иран да се въздържа от употреба на смъртоносна сила срещу демонстранти. Те нарекоха действията на властите „ясни нарушения“ на човешките права и законодателството, което ги защитава.

⇒ На фона на критиките във вторник Иранската държавна телевизия за първи път официално призна за голяма брой смъртни случаи в следствие на потушаването на общонационалните протести и каза, че в страната има „много мъченици“, предаде "Асошиейтед прес". Телевизията се позова на ръководителя на Фондацията на мъчениците Ахмад Мусави. Водещият прочете изявление, в което се казва, че „въоръжени и терористични групи“ са накрали страната „да представи пред Бога мнозина мъченици“.

Припомняме, че протестите започнаха преди малко повече от две седмици и бяха предизвикани от влошаващата се икономическа обстановка в Иран. Те бързо се насочиха срещу теократичното управление на страната и в частност срещу 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Редактор: Цветина Петрова