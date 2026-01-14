Временният президент Делси Родригес актуализира профила си в платформата

Социалната мрежа X отново е достъпна във Венецуела, повече от година след като беше блокирана по нареждане на сваления от власт президент Николас Мадуро, който в началото на година беше заловен и отведен на съд от американските сили.

Временният президент Делси Родригес, която заемаше поста вицепрезидент при управлението на Мадуро, актуализира профила си в платформата и написа:

„Нека останем единни и да вървим към икономическа стабилност, социална справедливост и социалната държава, към която заслужаваме да се стремим“.

