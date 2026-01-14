Снимка: iStock
Временният президент Делси Родригес актуализира профила си в платформата
Социалната мрежа X отново е достъпна във Венецуела, повече от година след като беше блокирана по нареждане на сваления от власт президент Николас Мадуро, който в началото на година беше заловен и отведен на съд от американските сили.
Временният президент Делси Родригес, която заемаше поста вицепрезидент при управлението на Мадуро, актуализира профила си в платформата и написа:
Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026
¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!
„Нека останем единни и да вървим към икономическа стабилност, социална справедливост и социалната държава, към която заслужаваме да се стремим“.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни