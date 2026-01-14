Интересът на САЩ към Гренландия не е ново явление, а стратегическа цел с дълга история, която в настоящия геополитически контекст придобива огромно значение за сигурността на Северното полукълбо. Това заявиха бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Поптодорова САЩ тръгват съвсем сериозно към Гренландия. Тя припомни, че преди 150 години, по времето на покупката на Аляска, е направен опит за придобиване на острова срещу 100 милиона долара в злато. „Гренландия има много голямо стратегическо значение за САЩ. Реториката на Тръмп е обичайната, но важното е, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс сам е пожелал да участва в днешната среща във Вашингтон, което придава висока стойност на присъствието му“, отбеляза тя.

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Керемедчиев допълни историческата справка, посочвайки успешната сделка от 1917 г., когато САЩ купуват от Дания Вирджинските острови за 25 милиона долара. Той обясни, че Гренландия е критично важна заради най-късото разстояние за преминаване на балистични ракети между Русия и Северна Америка, както и заради преминаващите стратегически морски пътища.

► Може ли територията да стане нов щат на Америка?

Експертите отбелязаха, че Гренландия разполага с огромни природни ресурси – редкоземни метали, уран, мед, злато и сребро, към които сериозен интерес проявява и Китай. Керемедчиев подчерта финансовия аспект: „Възможно е САЩ да предложат финансов стимул към местното население, за да могат те чрез референдум да преценят бъдещето си“. Бившият заместник-министър на външните работи допълни, че американската военна база там може лесно да бъде разширена.

Гренландия настоява за защита от НАТО

Поптодорова обърна внимание, че международното право само по себе си вече не дава сигурност, визирайки действията на Русия в Украйна и претенциите на Венецуела към Гвиана. Тя разкри, че миналия юни НАТО е преместило Гренландия от Европейското в Северното командване на пакта. „Тук се намесва силният военен компонент. Великобритания, Норвегия и Исландия също имат жизнен интерес“, обясни бившият посланик на България в САЩ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка