Емблематичната катедрала „Саграда Фамилия“ в Барселона е все по-близо до своето завършване.

Фондацията, която ръководи проекта, съобщи, че вече са монтирани четирите хоризонтални рамена на кръста върху кулата на Исус Христос.

172.5 метра: „Саграда Фамилия” вече е най-високата църква в света

Последният елемент ще бъде горното рамо на кръста със скулптура на Агнеца Божи, изработена от италианския художник Андреа Мастровито. Кръстът ще бъде висок 17 метра и широк 13 метра и половина.

Папа Франциск обяви Антонио Гауди за блажен

Антонио Гауди посвещава на храма повече от 40 години от живота си до смъртта си през 1926 година. По повод 100-годишнината от кончината му тази година се очаква да бъде завършена външната част на най-високата кула, която ще превърне „Саграда Фамилия“ в най-високата сграда в Барселона.

Редактор: Станимира Шикова