Снимка: iStock
-
Заради жегите животните в бразилски зоопарк получиха ледени близалки (ВИДЕО)
-
Уникална гледка: Заснеха от Космоса червено Северно сияние (ВИДЕО)
-
Хуманоидният робот Робърт поиска 5-10 хил. евро на месец за почасова работа в „На кафе“
-
Ново проучване: Слънчевите ветрове пренасят земни частици към Луната
-
Астронавт засне ослепителните цветове на Полярното сияние (ВИДЕО)
-
Как функционира здравото семейство
Антонио Гауди посвещава на храма повече от 40 години от живота си
Емблематичната катедрала „Саграда Фамилия“ в Барселона е все по-близо до своето завършване.
Фондацията, която ръководи проекта, съобщи, че вече са монтирани четирите хоризонтални рамена на кръста върху кулата на Исус Христос.
172.5 метра: „Саграда Фамилия” вече е най-високата църква в света
Последният елемент ще бъде горното рамо на кръста със скулптура на Агнеца Божи, изработена от италианския художник Андреа Мастровито. Кръстът ще бъде висок 17 метра и широк 13 метра и половина.
Папа Франциск обяви Антонио Гауди за блажен
Антонио Гауди посвещава на храма повече от 40 години от живота си до смъртта си през 1926 година. По повод 100-годишнината от кончината му тази година се очаква да бъде завършена външната част на най-високата кула, която ще превърне „Саграда Фамилия“ в най-високата сграда в Барселона.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни