В Нидерландия отбелязаха Деня на лалето - празник, който официално дава началото на сезона на типичните за страната цветя.

Площадът пред музея на Ван Гог беше превърнат в огромна градина. Входът бе свободен и всеки посетител имаше право да вземе до 10 цветя. Безплатните цветя бяха общо 200 000.

Редактор: Ина Григорова