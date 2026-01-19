Снимка: БГНЕС
Хиляди се наредиха на опашка, за да вземат едно от общо 200 000 безплатни цветя
В Нидерландия отбелязаха Деня на лалето - празник, който официално дава началото на сезона на типичните за страната цветя.
Площадът пред музея на Ван Гог беше превърнат в огромна градина. Входът бе свободен и всеки посетител имаше право да вземе до 10 цветя. Безплатните цветя бяха общо 200 000.
Редактор: Ина Григорова
