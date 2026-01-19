Последните действия на президента на САЩ Доналд Тръмп и поредицата от конфликти и нестабилност във външната политика повдигат въпроса може ли всичко това да заплаши бъдещето на НАТО. Темата коментираха Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество и журналистът от „Дневник” Ангел Петров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Димитров, макар да съществува риск от разпадане на НАТО, то е малко вероятно заради сложността на процедурата за напускане и необходимостта от съгласие на Конгреса. По думите му Тръмп нееднократно е заявявал агресивни намерения спрямо европейски държави. Това поставя под въпрос готовността на САЩ да подкрепят съюзниците си при нужда.

Ангел Петров сподели, че макар Тръмп да изглежда агресивен в своите действия, всъщност ускорява процес, започнал още преди неговото встъпване в длъжност. „Пропастта между САЩ и Европа нарастваше още преди Тръмп, поради структурни икономически и политически различия”, заяви той. Според него настоящата администрация в Белия дом може да бъде разглеждана като шокова терапия, която принуждава Европа да вземе решения за бъдещето на своите отношения със САЩ.

Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп

Петров подчерта, че Тръмп използва търговските войни и митата като част от своята стратегия. „Американските власти не могат да пренебрегнат икономическите последствия от налагането на мита върху стоките и услугите от Европа. Тя ще бъде принудена да отговори с контрамерки, които ще засегнат американския бизнес и потребители”, поясни той.

Пламен Димитров отбеляза, че новите търговски мерки, наложени от Тръмп, ще се отразят на потребителите и някои специфични сектори, като например оръжейната индустрия. „Американските оръжейни гиганти, които имат значителни продажби на европейския пазар, могат да изпитат трудности. Нарастващото напрежение между САЩ и Европа ще намали тези възможности”, посочи Димитров.

По думите на Петров това, което ще се случи в следващите месеци, е решаващо. „Европа трябва да дефинира границите на допустимото и да стане готова да участва в този процес, дори и да не е съгласна с всяко решение на Вашингтон”, заключи той.

Европейският съюз ще демонстрира единна позиция в отговор на митата, наложени от администрацията на Доналд Тръмп. Това прогнозира международният анализатор и кореспондент на „Клуб Z“ в Брюксел Момчил Инджов в ефира на „Твоят ден“, дни преди извънредното заседание на ЕС, насрочено за четвъртък.

Според Инджов сигналите от Брюксел сочат, че този път разединение няма да има. „Ако се съди по вчерашната извънредна среща на посланиците и представителите на страните членки, този път Европейският съюз ще бъде единен“, заяви той.

По думите му дори държави, които традиционно заемат по-резервирана позиция, са подкрепили общ подход. „Всички са били единодушни, че трябва да се отговори по някакъв начин – включително страни като Словакия и Унгария“, подчерта журналистът.

Момчил Инджов коментира, че митата не са просто икономически инструмент, а част от по-широка геополитическа стратегия. „Главната цел на Тръмп е да разедини Европейския съюз – да не бъде толкова единен, а фрагментиран, с различни позиции на отделните държави“, каза той.

Тръмп обвини Дания, че не се справя с „руската заплаха“ в Гренландия

В коментара си Инджов направи и историческа аналогия, за да илюстрира логиката на натиска върху ЕС. „Това ми напомня за Зимната война между СССР и Финландия, когато Сталин поставя ултиматум за територии, защото Ленинград бил твърде близо до границата – и понеже градът не може да се премести, трябвало да се премести границата“, каза той.

По думите му подобна логика се усеща и днес, макар ситуацията да е различна. „Все пак до анексиране или окупация на територии едва ли ще се стигне, още повече че става дума за част от нас – от Европейския съюз“, подчерта журналистът.

Момчил Инджов подчерта, че именно единството ще бъде ключовият тест за Европейския съюз в тази ситуация.

Целите разговори гледайте във видеата.

Редактор: Ивайла Маринова