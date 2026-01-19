Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Дания не е успяла да направи нищо, за да отстрани „руската заплаха“ от Гренландия. В социалната си мрежа Truth Social държавният глава написа: „Сега е време и това ще бъде направено!!!“.

Все още няма коментар от Копенхаген, но датският министър-председател Мете Фредериксен заяви, че Европа няма да се поддаде на изнудване. Изявлението ѝ беше направено по повод заплахата на Тръмп да наложи нови мита на страните, които се противопоставят на намерението му САЩ да придобият Гренландия.

Редактор: Ралица Атанасова