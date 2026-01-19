Снимка: БТА/АП
-
Сблъсъци в Минеаполис по време на събитие на инфлуенсъра Джейк Ланг
-
Изследване: Парацетамолът не носи риск за бременни
-
75% от американците са против намеренията на САЩ да поемат контрол над Гренландия
-
Мачадо: Срещата с Тръмп беше страхотна
-
Тръмп приема Мария Корина Мачадо във Вашингтон
-
Тръмп наложи 25% мита върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран
Датският министър-председател Мете Фредериксен заяви, че Европа няма да се поддаде на изнудване
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Дания не е успяла да направи нищо, за да отстрани „руската заплаха“ от Гренландия. В социалната си мрежа Truth Social държавният глава написа: „Сега е време и това ще бъде направено!!!“.
Тръмп обяви мита върху вноса от осем европейски държави
Все още няма коментар от Копенхаген, но датският министър-председател Мете Фредериксен заяви, че Европа няма да се поддаде на изнудване. Изявлението ѝ беше направено по повод заплахата на Тръмп да наложи нови мита на страните, които се противопоставят на намерението му САЩ да придобият Гренландия.
Последвайте ни