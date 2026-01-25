Харков и Киев бяха подложени на масирани удари, като 11 ракети удариха ключови части на Украйна и причиниха смъртта на цивилни, а над 88 хиляди жители останаха без ток и вода.

Проф. Михаил Станчев се завърнал в Харков заради научните си проекти и работа с български библиотеки. Той разказа пред „На фокус“ за тежката ситуация в града: „Почти всеки ден бомбардират. Нямаме ток, няма топла вода. Парно - едва - едва, ходим облечени в топли дрехи и се стараем да лежим повече в къщите, за да не загубим топлото.“

Масирани руски въздушни атаки срещу Киев и Харков

Според него ударите са започнали още в началото на годината и са засегнали големи жилищни и индустриални райони, включително родилни отделения. „За щастие никой не пострада, но ударите са стратегически и застрашават живота на гражданите“, добави проф. Станчев.

„Тръмп иска да отдалечи вниманието от Украйна с неговата политика в Гренландия. Това е по-скоро PR акция. Той добави, че действията на бившия президент са „игра на страната на Путин“ и подкрепят руската политика, поне според мнението на голяма част от украинците.

Проф. Станчев изрази надежда относно преговорите в Абу Даби: „Украйна предлага да се създаде свободна икономическа зона, където могат да се правят инвестиции и да се избегне по-нататъшно бомбардиране. Това може да бъде един хуманен компромис, ако Русия се съгласи да се изтегли от Херсонска и Запорожка област.“

ЕК изпраща спешно 447 генератора за ток в Украйна

По думите на преподавателя в Харковския университет украинците все още са разделени по въпроса за териториални отстъпки: „Обикновените хора мислят различно, но много биха приели отстъпка, ако войната спре и започне възстановяване на страната.“

Масовите удари и липсата на основни услуги в големите градове подчертават тежката хуманитарна криза в Украйна, докато международните преговори продължават, а световната общност следи внимателно следващите стъпки на Москва и Киев.

Вижте цялото интервю във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова