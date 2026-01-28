Трима братя - на 6, 8 и 9 години, загинаха в Тексас, след като паднаха през пропукал се тънък лед във водоем по време на силна зимна буря, съобщиха властите. Инцидентът е станал в понеделник северно от град Бонам. Пристигналите на място спасителни екипи и съсед успели да извадят по-големите двама братя от ледената вода и те били откарани в болница, където по-късно починали. Най-малкият не изплувал и бил открит след продължително издирване.

Братята са идентифицирани като Хауърд (6 г.), Калеб (8 г.) и И Джей (9 г.). Те учели в училището в Бонам, което поради опасните климатични условия, беше отменило занятията си за понеделник и вторник.

Майката на децата - Чейни Хангаман, разказа пред медии, че е видяла как синовете ѝ падат във водата и се е опитала да ги спаси, но тялото ѝ било парализирано от студената вода и не успяла да стигне до тях. Съсед успял да ѝ подаде въже и да я измъкне от ледената вода.

