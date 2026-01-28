Снимка: Виктория Бочевска, NOVA
Иззети са множество документи и пари
Петима души са задържани след акцията на отряд "Кобра" на СДВР в дома на Христо Върбанов, известен като Ицо Папата.
Иззети са множество документи и пари. Разследването за имотни измами продължава. По-късно през деня се очакват и още подробности.
Кой е Ицо Папата, арестуван от отряд „Кобра” в Костинброд
Припомняме, че във вторник домът на Върбанов в Костинброд беше под полицейска обсада. Екипи на отряд "Кобра" бяха изпратени на място по разследване за имотни измами. Проверяван беше и евентуален сигнал за отвличане.
Последвайте ни