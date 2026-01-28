Христо Върбанов, известен като Ицо Папата, е дългогодишен председател на ромското мешере. Един от ромските барони и лидерите на кардарашката общност. В последно време той не се е появявал много публично. През 2017 година Върбанов получи присъда от 9 години затвор за организиране на група за изнудване. Щом отряд „Кобра” се е задействал и го е арестувал, значи вероятно отново е извършвал незаконни действия, които трябва да се докажат. Това каза журналистът от „Телеграф” Захари Белчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Отряд „Кобра” обсади дома на Христо Върбанов в Костинброд (ВИДЕО+СНИМКИ)

Журналистът от „Клуб Z” Стефан Миланов коментира, че няма данни дали посоченото наказание е изтърпяно. По негови думи през годините между Ицо Папата и Кирил Рашков – цар Киро, е имало вражда – „взаимни обвинения в огледални неща – наркотици, отвличания, принуди”. Миланов каза още, че е разговарял с хора, които са му съобщили, че в настоящия случай става дума за имотни измами, като подчерта, че на този етап все още няма информация от прокуратурата и МВР.

