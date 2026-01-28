Снимка: Виктория Бочевска, NOVA
-
Отряд „Кобра” обсади дома на Христо Върбанов в Костинброд (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото
-
„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова
-
Разкриха дързък грабеж на златарско ателие за 340 хил. лв. в София (ВИДЕО)
-
Стотици юристи алармират за измамни онлайн адвокатски услуги с откраднати лични данни
-
Общински съветник от София е обвинен за участие в организирана престъпна група
Журналистите Захари Белчев и Стефан Миланов с повече информация за Христо Върбанов
Христо Върбанов, известен като Ицо Папата, е дългогодишен председател на ромското мешере. Един от ромските барони и лидерите на кардарашката общност. В последно време той не се е появявал много публично. През 2017 година Върбанов получи присъда от 9 години затвор за организиране на група за изнудване. Щом отряд „Кобра” се е задействал и го е арестувал, значи вероятно отново е извършвал незаконни действия, които трябва да се докажат. Това каза журналистът от „Телеграф” Захари Белчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Отряд „Кобра” обсади дома на Христо Върбанов в Костинброд (ВИДЕО+СНИМКИ)
Журналистът от „Клуб Z” Стефан Миланов коментира, че няма данни дали посоченото наказание е изтърпяно. По негови думи през годините между Ицо Папата и Кирил Рашков – цар Киро, е имало вражда – „взаимни обвинения в огледални неща – наркотици, отвличания, принуди”. Миланов каза още, че е разговарял с хора, които са му съобщили, че в настоящия случай става дума за имотни измами, като подчерта, че на този етап все още няма информация от прокуратурата и МВР.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни