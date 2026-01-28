Задържаха шестима души за политически и военен шпионаж в полза на Иран при операция на турското разузнаване и турската полиция (МИТ) , предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", предаде кореспондентът на БТА в Анкара.

До операцията се стигнало, след като Главната дирекция за борба с тероризма в полицията и МИТ разкрили мрежа за връзка с Иранската революционна гвардия.

В хода на разследването в Инджирлик, където е разположена и военна база, е установено, че заподозрените са събирали информация за военни обекти и стратегически важни райони, разположени в Турция, както и за критични точки в чужбина.

Установено е, че те са наблюдавали и процесите по доставка на дронове през Турция към трети страни.

Операцията по залавянето на шпионите е проведена едновременно в окръзите Ван, Самсун, Ялова и Анкара по искане на Главната прокуратура в Истанбул. При разследването е използвано също така техническо и физическо наблюдение.

