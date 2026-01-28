Руският президент Владимир Путин е отворен за идеята да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, за да обсъдят войната в Украйна. Това заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ДПА.

"Русия никога не е изключвала подобна среща", каза Ушаков пред кореспондента на държавната телевизия Павел Зарубин във видео, публикувано в канала на журналиста в Telegram.

Кремъл: Среща Путин - Зеленски е възможна при постигане на определени договорености

"Ако Зеленски наистина е готов за преговори, той може да дойде в Москва", каза Ушаков и добави, че Путин е заявявал това няколко пъти. Съветникът посочи, че такава среща трябва да бъде добре подготвена и фокусирана върху резултатите. "Русия ще гарантира сигурността на украинския президент", добави Ушаков.

Украйна смята пътуването на Зеленски до Москва за изключено от съображения за сигурност, отбелязва ДПА. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви по-рано, че Зеленски е готов да преговаря по чувствителни теми директно с Путин като част от усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Зеленски: Лично ще чакам Путин в Турция

"Най-чувствителните въпроси, стоящи пред страните относно постигането на мирно споразумение, все още не са решени", заяви Сибига в интервю за украинския новинарски сайт "Европейска правда". Това са териториалните въпроси и съдбата на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ.

Русия настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна като условие за прекратяване на огъня, по-специално за изтеглянето на украинските сили от Донецка и Луганска обалст, припомня ДПА.

Редактор: Станимира Шикова