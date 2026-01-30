Здравните власти в няколко азиатски държави въведоха допълнителни проверки по летищата след потвърждението за два случая на заразяване с вируса Нипа в Индия. Мерките са насочени основно към пътници, пристигащи от засегнати райони и целят предотвратяване на евентуално трансгранично разпространение на инфекцията.

Случаите са регистрирани в края на декември в индийския щат Западен Бенгал. По информация на местните власти заразените са здравни работници, които се лекуват в болнично заведение.

Вирусът Нипа взе жертва в Индия, десетки са заразени

Индийското министерство на здравеопазването съобщи, че са установени и проследени 196 контактни лица, като до момента всички тестове са отрицателни и няма данни за по-нататъшно разпространение.

Вирусът Нипа е зоонозна инфекция, която се предава основно от плодоядни прилепи и животни като свине, а при близък контакт – и от човек на човек.

„Следим всеки ден съобщенията по въпроса”, заяви вирусологът проф. Радка Аргирова в ефира на предаването „Твоят ден" по NOVA NEWS.

Тя обясни, че вирусът не е нов – изолиран е в Австралия през 1994 г. Впоследствие е имало няколко по-малки и по-сериозни епидемии в Югоизточна Азия. „Установено е много точно, че предаването е по въздушно-капков път. Има и случаи чрез допир”, обясни проф. Аргирова.

Ефективно средство за предпазване е маската. Специалистът препоръчва и редовно миене на ръцете.

„Вирусът навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта, а също така и в мозъка и да причини менингити, енцефалити. Причината за описаната висока смъртност, е именно навлизането в мозъка. Последствия може да има дори и при асимптомни носители”, обясни проф. Аргирова.

„Много неприятно е това, че е възможно да възникнат тежки усложнения дори 12-15 месеца след прекарване на заболяването и дори при отбелязано пълно оздравяване. Сред сериозните последици са бързо забравяне, когнитивни смущения, гърчове, мозъчни нарушения, които засягат двигателния апарат”, допълни специалистът.

Ваксина засега няма, но от СЗО са възложили бързо да се създаде такава.