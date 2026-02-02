-
Спортни новини (02.02. 2026 - късна)
-
Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо
-
През 2025 г. са подадени над 2000 сигнала за деца в риск на специализираната телефонна линия
-
Спортни новини (02.02.2026 - обедна)
-
От спътниците в орбита до телефона в джоба – как ни служат иновациите
-
Първи работен ден в евро: Каква е равносметката от прехода към единната валута
По думите ѝ вирусът не се разпространява толкова лесно
Към момента няма никаква опасност от масово разпространение на вируса Нипа. Това увери вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.
Вирусът засяга прилепи, но може да инфектира и хора, коне, свине, кучета, котки, морски свинчета. Има няколко начина за разпространението му - чрез контакт с плодове или палмов сок, замърсени от прилепи, които са естественият му резервоар. Друг начин за разпространението на вируса Нипа е при предаване от човек на човек при близък и продължителен контакт.
Какво не знаем за вируса Нипа и колко опасен е той
По думите на проф. Александрова вирусът не се разпространява толкова лесно. „Първият етап е, когато вирусът стои само в животинския свят. Вторият е, когато животните инфектират човека. Третият етап е, когато вирусът ограничено се разпространява между хората. При четвъртия етап има устойчиво предаване между хората. Ние се намираме в третия етап - ограничено предаване между хората, но не и устойчиво разпространение“, обясни проф. Александрова.
По думите ѝ вирусът Нипа не е нов. Първото заразяване на човек от този вирус е регистрирано още през 1997 година, каза още тя.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни