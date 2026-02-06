За много хора сокът е част от ежедневната им рутина: една чаша портокалов сок сутрин, една кутия ябълков сок след училище или като съставка за приятен коктейл. Умерената консумация на 100% плодов сок може да осигури витамини, калий, магнезий, както и биоактивни полифеноли – естествени, богати на антиоксиданти микроелементи, които се съдържат в растенията и помагат за защита от оксидативен стрес, възпаления и хронични заболявания.

Експертите по хранене препоръчват да се консумират цели плодове, а не сок, поради високото съдържание на захар и липсата на фибри. Смилането на плодове и зеленчуци в сок и смутита освобождава захарите, които те съдържат, което може да доведе до увреждане на зъбите.

Въпреки това, една малка чаша на ден (около 150 мл) може да се впише в здравословния режим на хранене. Някои сокове обаче предлагат по-големи ползи от други, според проучване от 2023 г. Нито един сок не се откроява над останалите, всеки от тях предлага различни ползи за здравето, които подпомагат организма по различни начини.

► Цитрусови плодове

Портокаловият сок е любим за закуска. Съдържанието му на витамин С подпомага имунитета и действа като антиоксидант. Неотдавнашно изследване установи, че портокаловият сок може да помогне за намаляване на възпаленията, успокояване на раздразненията в тялото и понижаване на високото кръвно налягане. Въпреки това, ползите за здравето значително намаляват при високи дози, обикновено над 500 мл на ден, поради естествените захари в сока.

Същевременно, консумацията на лимонов сок се свързва и с понижаване на кръвното налягане. Проучвания показват, че пиенето на еквивалента на един лимон на ден може да помогне за контролиране на хипертонията, а има възможни ползи за храносмилането, когато се приема преди хранене.

► Нар

Сокът от нар, особено 100% чистите сортове, показва едни от най-силните доказателства за ползи за здравето сред плодовите сокове заради високото си съдържание на полифеноли, които действат като мощни антиоксиданти. Ефектите са свързани с по-малки дози. Повече от 200 мл на ден не показва по-големи ефекти и увеличава приема на захар.

► Цвекло

Цвеклото има високо съдържание на неорганични нитрати, които образуват азотен оксид, отпускащ кръвоносните съдове. Изследванията показват, че най-силен ефект се наблюдава при жени в менопауза, хора с хипертония и спортисти. Тъй като цвеклото има по-ниско съдържание на захар от плодовите сокове, по-високи дози до 500 мл на ден все пак могат да бъдат полезни.

► Червена боровинка

Сокът от червена боровинка отдавна се използва за предотвратяване на рецидивиращи инфекции на пикочните пътища благодарение на проантоцианидините (PAC), които предотвратяват бактерии като Ешерихия коли да се прилепват към стените на пикочния мехур.

Проучванията показват, че продуктите от червена боровинка намаляват риска от инфекции на пикочните пътища с 30% като цяло, а процентът е по-висок при жените (32%) и децата (45%). За да се възползвате от положителните ефекти, сокът от червена боровинка трябва да е 100% натурален и неподсладен.

► Сини сливи

Сините сливи помагат за храносмилането и облекчават запека. Макар че целият плод има по-големи ползи, сокът също може да има положителни ефекти. Той съдържа повече естествени захари от другите плодове и препоръчителната доза не надвишава 150 мл на ден.

► Боровинки

Боровинките са сред най-богатите на хранителни вещества плодове, известни със своите антиоксидантни свойства, витамини С и К, фибри и манган. Изследванията свързват консумацията на боровинки с подобрение на здравето на сърцето, мозъка и метаболизма. Сокът има краткосрочни ползи за съдовете и когнитивните функции, но цели плодове са за предпочитане.

Редактор: Дарина Методиева