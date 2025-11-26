Сандвичът - лесен за приготвяне и обичана храна по целия свят. С различни хлебчета, с различни пълнежи, задоворяващи различни вкусове. Опознаването на света върви ръка за ръка с опознаването на видовете сандвичи. А те са толкова различни, колкото и самите култури, а също така и хората, които ги правят. И все пак, ако се опитаме да съберем най-добрите сандвичи в света, бихме могли да ги сведем до 25. Кои са те:

♦ Бокадийо с хамон Иберико, Испания

Има обикновени сандвичи с шунка – и има този семпъл, но превъзходен сандвич, приготвен с един от най-фините видове сушено месо в света: луксозния иберийски хамон от прасета, хранени с жълъди. Тънко нарязаното месо се подрежда върху хрупкав хляб, намазан или леко поръсен с висококачествен зехтин екстра върджин. Може да се добавят пресни домати или малко сирене, но без съмнение хамонът е истинската звезда в тази комбинация.

♦ Bánh mì, Виетнам

Кулинарен спомен от френската колониална епоха, този сандвич е преработен от виетнамците по техен вкус. Bánh mì днес се продава от улични колички на почти всеки ъгъл в Хо Ши Мин и из цял Виетнам и е много харесван далеч извън границите на страната.

Класическата версия е на основата на свинско месо, с chả lụa (виетнамско руло от свинско), настъргани мариновани моркови, маринована дайкон ряпа, листа кориандър, майонеза и други съставки. Срещат се и варианти с тофу или тънко нарязано пилешко с лимонена трева. Вкусът е хрупкав, свеж, наситен и наистина неустоим.

♦ Torta ahogada, Мексико

Този „удавен“ сандвич е най-популярната улична храна в Гуадалахара, столицата на мексиканския щат Халиско. Нарязано свинско месо се поставя в хрупкав хляб, повлиян от френската окупация през 60-те години на XIX век, след което се „удавя“ в пикантен червен сос, за който се смята, че е станал традиция по случайност – когато един сандвич случайно паднал в соса.

♦ Трамецино, Италия

Въпреки че произхожда от Торино, Венеция е издигнала този популярен обеден снакс на съвсем ново ниво – триъгълните филийки бял хляб в английски стил се пълнят с всякакви съставки – от маслини и риба тон, до сварени яйца и зеленчуци, както и голямо количество хрупкаво прошуто с трюфел. Баровете из цяла Венеция сервират плато с трамецини по обяд. Ако искате да го направите правилно, насладата се консумира край каналите, придружена с чаша местно вино.

♦ Шаурма, Близкият изток (Shawarma)

Името „шаурма“ идва от арабската дума за „завъртане“ – препратка към начина, по който плънката от месо на този любим близкоизточен сандвич се готви на вертикално въртящо се шишче. В адаптациите, разпространени в Средиземноморието и Европа, шаурмата се преосмисля като гирос в Гърция или донер кебап в Германия, чрез Турция.

Въпреки множеството вариации на този популярен уличен сандвич, основата му е мариновано и изпечено на скара месо (обикновено пиле, агнешко или говеждо), нарязано и сложено в питка, гарнирано с домати, лук и магданоз, а понякога и с тахан и лютив сос.

♦ Памбасо, Мексико

Един от най-известните антохитос (улични закуски или предястия) в страната е памбасо – любим уличен сандвич от Веракрус и Пуебла, за който се смята, че е вдъхновен от формата на мексикански вулкан.

♦ Муфалета, Ню Орлиънс, САЩ

Италианските имигранти, които се заселили във френския квартал на Ню Орлиънс в края на 19-ти и началото на 20-ти век, са отговорни за изобретяването на този емблематичен за града сандвич. Той се приготвя от кръгли хлябчета със сусам, типични за Сицилия.

Вътре в муфалетата слоеве от нарязани маслини, салам генуа, шунка и различни сирена (често швейцарско и проволоне) се смесват, създавайки изключително вкусен резултат.

♦ Чивито, Уругвай

Въпреки че името на този уругвайски сандвич се превежда като „козле“, месото на животното отсъства напълно от този разточителен пълнеж. Сандвичът съдържа тънко нарязан стек (наричан чураско), шунка, бекон, маруля, майонеза и разтопено моцарела. Подреден в руло, подобно на питка за хамбургер или чиабата, чивито обикновено се допълва с пържено яйце.

♦ Пан баня, Ница, Франция

Ако обичате салата нисоаз, вероятно ще харесате и пан баня — сандвич, който произхожда от Ница в Южна Франция и се приготвя с хрупкав pain de campagne, любимо хлебно изделие от пекарните.

Хлябът се разрязва на половина (но не напълно), за да се отвори и да разкрие слоеве от сурови зеленчуци, аншоа, маслини, нарязани варени яйца, парчета риба тон, всичко това щедро поръсени със зехтин, сол и черен пипер.

♦ Smørrebrød, Дания

Обичан навсякъде в Скандинавия, но особено емблематичен като едно от националните ястия на Дания, този отворен сандвич буквално означава „маслен хляб“. Smørrebrød обаче е много повече. С ръжен хляб като типична основа, гарнитурите включват десетки (може би стотици) комбинации – от маринована или къри херинга и малки розови скариди до нарязани варени яйца и рядко печено говеждо върху слой масло. В истински скандинавски стил, smørrebrød залага и на естетиката – сандвичите са толкова красиви за гледане, колкото и вкусни за ядене.

♦ Spatlo, Южна Африка

Особено популярен в провинция Гаутенг и Йоханесбург, сандвичът spatlo (често наричан kota, което свободно се превежда като „четвърт“) се приготвя от четвърт хляб, издълбан и напълнен до максимум с месо и още много други неща. Вътре се слагат овкусени пържени картофи, сирене, бекон, полони (болоня - вид наденичка), руска наденица и евентуално щедра порция пикантен сос atchar (от зелено манго) и пържено яйце.

♦ Монреалски сандвич със пушено месо, Канада

Този вид сандвич от Квебек е приготвен с пушен говежди брискет, нареден между филии лек ръжен хляб и полят с пикантна жълта горчица.

Най-добрите брискети, използвани за истински монреалски сандвич със пушено месо, се мариноват до две седмици в саламура с ароматни подправки като кориандър, черен пипер и чесън, преди да бъдат опушени и нарязани.

♦ По’бой, Ню Орлиънс, Съединени щати (Po’boy)

Класически сандвич, който води корените си от Ню Орлиънс, по’бой (или „poor boy“) се смята, че е създаден, за да нахрани шофьорите на трамваи по време на стачка през 1929 г.

♦ Фрикасе, Тунис

Със своята пържена тестена питка с мая и апетитна комбинация от риба тон, картофи и сварено яйце отвътре, този северноафрикански сандвич предлага засищащо ястие в подвеждащо малък пакет.

Любимият пикник и уличен сандвич на Тунис, фрикасе, често се разнообразява с добавки като нарязани черни маслини, консервиран лимон и хариса – широко разпространената пикантна подправка в тази част на света, приготвена от сушени червени чушки, чесън и смес от подправки, която обикновено включва кимион, кимион и кориандър.

♦ Кубински сандвич, Куба/Съединени щати

Първоначално луксозен артикул в Куба, според Анди Хюс, автор на книга за кубинския сандвич, този любимец на Флорида е предмет на постоянни дебати в Маями и Тампа, където жителите спорят за основните му съставки, както и за произхода му.

Независимо дали го поръчвате със салам (à la Tampa) или не (à la Miami), този сандвич включва още нареден с варена шунка, печено свинско месо, кисели краставички, горчица, швейцарско сирене и масло, пресован между филии пухкав кубински хляб.

♦ Сандвич с краставици, Великобритания

Сандвичите с краставица са традиционен елемент на английския следобеден чай, често забелязван на същите многопластови подноси със сладкиши.

Супер мек бял хляб без коричките се нарежда с тънко нарязани краставици (обелени, след това леко посолени и отцедени), масло, леко поръсени с фино черен пипер и евентуално щипка пресни подправки като копър. Сандвичът се реже на елегантни триъгълници и се сервира с чай.

♦ Чип бъти, Великобритания

Чип бъти не прави компромиси - това е сандвич, увит в намазан с масло бял хляб и пълен с пържени картофи (известни като chips в родината му Великобритания).

Смята се, че корените му водят чак до 1860-те години и морския магазин за риба и пържени картофи в Ланкашър, Англия. Чип бъти може да се подправи с допълнителни сосове, вариращи от кетчуп и малцова киселина до майонеза.

♦ Кацо сандо, Япония (Katsu sando)

Пържена свинска пържола, оваляна в панко и поставена в пухкав японски бял хляб, наречен шокупан, е основата на този култов сандвич от Япония.

Счита се за йошоку кухня (вдъхновена от западната кухня), кацо сандо обикновено се гарнира с ленти от зеле и се предлага и във варианти с пиле или салата от яйца (тамаго).

♦ Рубен, Съединени щати

Попитайте хората от Небраска и ще кажат, че рубен е измислен там от местен търговец, който искал да нахрани група гладни покер играчи. В Ню Йорк историята гласи, че този малко разхвърлян, но изключително вкусен сандвич върху ръжен хляб е кръстен на основателя на ресторант Reuben в Ню Йорк.

Неоспоримо е, че съдържанието на Рубен е невероятно – нарязано корнбийф месо, кисело зеле, швейцарско сирене и руски дресинг или дресинг в стил Хиляда острова. Ще ви трябват салфетки. Много салфетки.

♦ Крок мосю/крок мадам, Франция

Този френски сандвич произлиза като „un snack“ в френските кафенета. Хрупкавата вкусотия се предлага в мъжки и женски варианти (madame et monsieur).

За крок мосю филии бял хляб се пълнят с тънко нарязана шунка и ементал или грюер, често потопени в яйчена смес, намазани с масло и запечени на тиган. За крок мадам яйцето се сервира пържено върху сандвича.

♦ Фили чийзстек, Филаделфия, Съединени щати (Philly cheesesteak)

Най-обичаният сандвич във Филаделфия е гореща класика, подредена с тънко нарязан рибай стек, разтопени листове проволоне (италианско сирене) и задушени чушки и лук – според предпочитанията ви. Поднася се в дълго хлебче „хоаги“.

♦ Broodje haring, Нидерландия

Този класически нидерландски специалитет е само за истински почитатели на морските дарове.

Поднася се студен: broodje haring представлява хрупкав хляб, подобен на багета, пълен с тънки резени охладена херинга, осолена и гарнирана с нарязан на ситно лук. В зависимост от региона в Нидерландия, може да се добавят и резени кисели краставички. Ще го намерите навсякъде, където има пазари — на щандовете, наречени vishandels.

♦ Фалафел в пита, Близкият изток

Този класически вегетариански сандвич е представител на близкоизточната кухня. Фалафелът в пита е точно това, което подсказва името му. Хрупкави, пържени топчета фалафел – приготвени от накиснат и смлян нахут, смесен с билки – се поставят в топъл и пухкав питка джоб и се освежават със салата, домати, ароматен таханов сос и други добавки, които може да включват лютив сос или хумус.

♦ Чорипан, Аржентина (Choripán)

Наденички, поляти с горчица и сос чимичури, са ароматната основа на този класически аржентински сандвич, чието име е комбинация от chorizo (наденица) и pan (хляб).

Смята се, че чорипанът произхожда от аржентинските каубои – гаучос, известни със своята скара асадос. Днес обаче този непретенциозен и засищащ сандвич се среща далеч отвъд Буенос Айрес и Андите – по улични сергии, на футболни мачове и в ресторанти из цяла Южна Америка.

Най-вкусен е, когато е сервиран топъл, директно от скарата.

А сос чимичури се приготвя от ситно нарязанмагданоз, люти чушки, смлян чесън, зехтин, риган и червен винен оцет или лилимонов сок. Подобен е на мароканската чермула, както и на италианското песто.

♦ Ролца от омар, Ню Англия, Съединени щати (Lobster roll)

Жителите на Нова Англия тачат своя скромен lobster roll – лятно крайбрежно изкушение, приготвено с едри късове задушено месо от омар, което често се смесва с лимонов сок, майонеза и билки, а после се поднася в питка, наподобяваща тази за хотдог.

Може да откриете lobster roll в рибни ресторанти в цялата територия на Съединените щати. Но класическа барака за омари по крайбрежието от Мейн до Кънектикът предлага фон, който трудно може да бъде надминат.

