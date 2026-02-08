Най-малко петима души загинаха при срутването на сграда в Триполи, Северен Ливан. Спасителите продължават да издирват оцелели при втория подобен инцидент през последните няколко седмици, предаде "Франс прес", позовавайки се на ливанската агенция АНИ.

Старата сграда е била разположена в квартал "Баб ал Табане" - социално уязвим район, където силите за сигурност евакуираха съседни сгради с предпазна цел, съобщи АНИ.

Броят на жертвите при срутването на блок в Турция нарасна до четири

„До момента са спасени осем души“, добави агенцията и уточни, че петима други, включително дете и възрастна жена, са намерени мъртви.

Ръководителят на службата за гражданска защита Имад Хрейш каза пред местните медии, че сградата е била от два блока, всеки с по шест апартамента.

Ливанският президент Жозеф Аун нареди мобилизация на всички служби за сигурност, за да се осигури „подслон на жителите на сградата и на хората от съседните сгради“, които са евакуирани, обяви канцеларията му в изявление.

В края на януари друга сграда се срути в Триполи, при което загинаха няколко души, припомня АФП.

