Снимка: gettyimages, архив
За шумните купони не трябва билет, което привлича много туристи
В Рио де Жанейро започнаха да се готвят за карнавала. Официалното откриване е по-късно през седмицата, но в бразилския град вече се провеждат така наречените "блокос". Това са улични партита, които наподобяват танците на професионалните школи на Самбадрома.
В навечерието на фестивалa в Рио: Школите по самба с последни репетиции
Атмосферата е много по-неформална, но пак има костюми и самба. За шумните купони не е нужен билет, което привлича много туристи.
Традицията на уличните партита е дълга, като някои казват, че са започнали още през 19-и век. В модерната им версия отделните квартали имат собствен оркестър и танцьори, но към забавленията може да се включи всеки.Редактор: Станимира Шикова
