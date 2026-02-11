Снимка: iStock/Видео: "Ройтерс"
-
Освободиха мъжа, заподозрян за отвличането на майката на американската водеща Савана Гътри
-
Бивш полицейски шеф във Флорида: Тръмп е бил наясно с престъпленията на Епстийн
-
След оказания натиск от САЩ: Недостигът на гориво парализира транспорта в Куба
-
Бед Бъни с грандиозно шоу на полувремето на „Супербоул“ (ВИДЕО)
-
Американската водеща Савана Гътри пусна обръщение към похитителите на майка ѝ
-
Куба представи план за защита на основни обществени услуги и разпределение на горивата
Летището е близо до военновъздушна база и до мексиканския град Хуарес
Федералната авиационна администрация на САЩ отмени изненадващото затваряне на въздушното пространство над Ел Пасо, след като решението предизвика тревога и заплаши с сериозни смущения граничния град.
Късно на 10 февруари ФАА съобщи, че въздушното пространство над тексаския метрополис ще бъде затворено за всички летателни апарати за срок от 10 дни, като се позова на неуточнени „съображения за националната сигурност“.
Летището се намира в непосредствена близост до американската военновъздушна база „Бригс Арми Еърфийлд“ и до мексиканския град Хуарес.
Имиграционните власти задържаха четири деца в Минеаполис
Натовареното международно летище „Ел Пасо“ написа в публикация в социалните мрежи, че всички полети, „включително търговски, товарни и от общата авиация“, ще бъдат засегнати от неочаквания ход. Тази сутрин обаче ФАА актуализира указанията си в Х: „Временното затваряне на въздушното пространство над Ел Пасо е отменено. Няма заплаха за търговската авиация. Всички полети ще бъдат възобновени нормално.“Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни