Снимка, Видео: "Дойче веле"
-
История за талант, упоритост и послание към света
Изключителната Лайла Лайт е танцьорка със силен дух и още по-силно послание към света. Тя е родена в Алжир, но живее в Мадрид.
Бабакар Мане - Пътят на един танцьор към световната слава (ВИДЕО)
Лайла има частична парализа на краката, но вместо това да бъде граница, тя го превръща в изразно средство. Самоуката танцьорка, започнала да се занимава с този вид изкуство през 2014 година. Днес тя е позната и аплодирана по целия свят. История за талант, упоритост и доказателство, че ограниченията съществуват само, ако им позволим.
Повече гледайте във видеото на "Дойче веле".Редактор: Цветина Петрова
