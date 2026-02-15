Изключителната Лайла Лайт е танцьорка със силен дух и още по-силно послание към света. Тя е родена в Алжир, но живее в Мадрид.

Лайла има частична парализа на краката, но вместо това да бъде граница, тя го превръща в изразно средство. Самоуката танцьорка, започнала да се занимава с този вид изкуство през 2014 година. Днес тя е позната и аплодирана по целия свят. История за талант, упоритост и доказателство, че ограниченията съществуват само, ако им позволим.

Повече гледайте във видеото на "Дойче веле".

