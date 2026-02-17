Хиляди студенти завеждат колективен иск срещу английски университети за некачествено образование по време на COVID пандемията. До момента над 170 000 настоящи и бивши студенти са се присъединили към съдебното дело, което се води срещу 36 висши учебни заведения.

Студентите твърдят, че заради преминаването към дистанционно обучение по време на локдауните не са получили образователната услуга, за която са заплатили пълните такси. Исковете са насочени и към някои от най-популярните сред българите университети.

Група адвокатски кантори, представляващи част от ищците, вече е постигнала споразумение за около 6000 студенти срещу University College London. Университетът не признава вина, но заявява разбиране към студентите, които смятат, че не са получили пълноценна образователна услуга.

Твърди се, че засегнатите са получили средно обезщетение от по 5000 паунда.

Процедурите по останалите искове продължават, като се очаква делата срещу другите университети да се развият в следващите месеци. Български студенти, които са били засегнати от дистанционното обучение по време на пандемията, също могат да се включат в колективните искове, като срокът за подаване на претенции е до септември.

