Над милиард и половина зрители тази седмица гледаха празненствата по повод Китайската Нова година. Това, което изненада публиката е, че на сцената имаше повече хуманоидни роботи, отколкото истински артисти.

Заедно с проф. Димитър Владиков от университета в Тиендзин проследяваме най-рейтинговото телевизионно предаване в Китай – ежегодната гала по повод Лунната Нова година. „Няколко пъти ми се е случвало да бъда в Китай по време на тяхната Нова година. Те винаги се събират цялото семейство на масата, като нас на Коледа, и заедно гледат тази гала вечер”, споделя той.

Китай показа човекоподобни роботи (ВИДЕО)

Празникът се превърна в демонстрация на напредъка в хуманоидната роботика. Машините изпълняваха предно и задно салто, показваха умения в бойните изкуства и изящен синхрон с малкото човешки изпълнители на сцената. Според проф. Владиков тази година роботите са обрали овациите. „Това беше нещо, което изненада всички и беше най-атрактивното поне за мен от цялото шоу. Въпреки че самото шоу беше роботи и хора заедно, мобилността на машините беше нещо, което никой не очакваше”, допълва той. По думите му хората на сцената сякаш са останали на заден план.

Проф. Владиков обяснява, че разликата между изкуствения интелект в Китай и в Америка е в целта на разработката. Китайците се опитват да го направят за масова употреба – роботи за ежедневието на хората, докато американците се стремят към създаването на суперкомпютър, който може да отговори на всякакви въпроси.

Световни медии вече коментират дали трябва да има притеснения от танцуващите роботи на Китай. „Аз съм по-скоро впечатлен, не се притеснявам. Ако ме попиташ преди операция в болницата дали човек или робот да ме оперира, аз бих избрал робота. Защото за мен човек – не знам дали преди това не е бил тъжен или ръката му ще трепне в най-важния момент, това го няма при робота”, казва професорът. Той обаче допълва, че е един от малкото, които избират това. Когато задава този въпрос на студентите си, 9 от 10 избират човека. Въпреки че е известно, че най-често самолетните катастрофи стават заради човешка грешка, хората избират хората, защото нямат доверие на машините.

Доверието към роботите расте в институциите. Китайската полиция вече ги използва като асистенти при патрулиране. Засега машините само патрулират, като се използват и кучета с автомати, но се ползват основно като асистенти. Народната освободителна армия на Китай показва как тренира инвазия с кучета-роботи. На кадри се вижда как четириногите машини разчистват препятствия по плажната ивица, за да осигурят път за настъпващите войски, но не много успешно. „Всъщност цялата тази операция показа, че поне към момента все още не са съвършени роботите, за да извършват операции – някои потънаха в пясъка, други се провалиха. Има накъде да се работи”, коментира проф. Владиков.

На въпрос как би се справил в двубой срещу робот, проф. Владиков, който е шампион по таекуондо и треньор по кикбокс, отговаря: „Ще им прекъсна кабела и няма какво да правят. Всички роботи имат кабел, който свързва процесора с главите. Ако го дръпнеш, и спират”.

В глобалната надпревара всяка страна демонстрира мощ. Най-добрият руски хуманоид се спъва и пада след няколко крачки. Китайски производител пък се наложи да среже крака на робота си, за да докаже, че наистина е машина, а не човек в костюм. Най-скъпите и мощни роботи са на Илон Мъск и струват над 20 000 долара. Китайските са в пъти по-евтини. „Те са на съвсем достъпни цени – около 1300 долара. За мен са по-лоши от американските. Имах възможността да ги видя един до друг – не можеш да ги сравниш”, посочва проф. Владиков.

Основно ограничение пред машините остава батерията. Всяко шоу с роботи не продължава повече от 5 до 10 минути. „Това иска много голям процесор и дърпа много голямо електричество. Можеш да го ползваш за 5-10 минути и после го включваш да се зарежда”, обяснява професорът.

Така роботите в Китай вече не са научна фантастика, а част от ежедневието и празника. Прогнозите са, че тази година само в страната ще бъдат продадени над 28 000 хуманоида. „По-скоро това ще бъде като сега си купуваме съдомиялна или хладилник – част от ежедневието. Даже беше очаквано да се види такова шоу заедно с роботи. И не е страшно, те не са наши врагове”, заключава проф. Владиков.

