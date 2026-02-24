Лондонската полиция освободи под гаранция бившия британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън, арестуван по разследване за предполагаеми връзки с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

72-годишният Манделсън беше задържан на 23 февруари по подозрение в злоупотреба с власт. Британски телевизии излъчиха кадри, на които се вижда как Манделсън е отведен от дома си в Северен Лондон, придружаван от мъж и жена. Според информация на АФП, по-рано този месец полицията е извършила обиски в негови имоти.

Арестът му идва на фона на нова серия разсекретени документи, свързани с Епстийн, които разшириха обхвата на международното разследване и броени дни след задържането на Андрю Маунтбатън-Уиндзор – по-малкият брат на крал Чарлз III. Той беше арестуван на 19 февруари и впоследствие освободен в рамките на отделно разследване, също свързано с последните документи по случая „Епстийн“.

Срещу Манделсън се води проверка по обвинения, че в качеството си на министър е изпратил чувствителни документи на Епстийн, включително в периода на финансовата криза през 2008 г. До момента полицията не е уточнила кои точно документи са обект на разследването.

Скандалът има сериозен политически отзвук. През септември премиерът Киър Стармър освободи Манделсън от поста посланик във Вашингтон, след като по-ранна публикация на документи, свързани с Епстийн, разкри мащаба на тяхното приятелство.

Премиерът публично се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на посланика и заяви, че бившият дипломат е подвел правителството относно степента на връзките си с американския финансист по време на процедурата по проверка.

Редактор: Цветина Петкова