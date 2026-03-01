Иран е изстреляла две ракети по посока на Кипър. Това съобщи министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли в интервю за "Би Би Си". И подчерта, че към момента властите не смятат, че целта е била самата островна държава.

Хийли подчерта, че британски военни и цивилни в Близкия изток са били изложени на сериозен риск след последните ракетни и дронови атаки от страна на Иран. Според него защитата на британските бази и граждани в региона остава основен приоритет на правителството.

Министърът каза още, че част от британския персонал в базата в Бахрейн е бил на „няколкостотин метра” от мястото на част от ударите. По думите му около 300 британски военнослужещи са били в засегнатата база по време на атаката.

Великобритания е подсилила отбраната си в региона още преди няколко седмици, включително чрез разполагане на допълнителни радари, самолети и оръжейни системи, увери Хийли.

„През целия вчерашен ден и през изминалата нощ британски самолети бяха във въздуха в защита на нашите регионални съюзници, за укрепване на сигурността и преди всичко – за опазване на нашите бази и персонал“, заключи Хийли.

Той увери, че властите в родината му преразглеждат нивото на терористична заплаха там на фона на опасенията от сериозни ирански ответни действия.

Редактор: Ивайла Маринова