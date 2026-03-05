-
Може ли България да стане косвена мишена на Иран и с каква ПВО разполагаме
-
Операция „Искрена грижа“: Над 400 българи се прибраха от Дубай и Абу Даби тази нощ
-
Ескалация на напрежението в Близкия изток: Нови заплахи от Иран, удари на Израел и прехванати ракети в региона
-
Авиокомпанията Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
-
Войната в Близкия изток: САЩ и Израел обявиха нова „масова вълна на удари“ срещу силите за сигурност на Иран
-
Ангел Найденов: Вероятността ирански ракети да достигнат България не е нулева
Ще си платим, но имаме нужда от съдействието на правителството, казват наши сънародници
Над 100 български туристи, заминали на екскурзия в Малдивите, вече шести ден не могат да се приберат у нас. Причината са отменени полети и липса на свободни места след ескалацията на конфликта в Близкия изток, която доведе до сериозни смущения във въздушния трафик в региона.
Част от блокираните наши сънародници сигнализират, че изпитват сериозни затруднения и от неочакваните разходи за престой. Освен това има хора с хронични заболявания, които остават без лекарства.
Хиляди българи остават блокирани в Близкия изток след отменени полети
„Полети на практика няма. Има много малко до други азиатски страни, които обаче не ни гарантират прибиране”, заяви Величка Димитрова.
„Авиокомпанията, с която пристигнахме, не предоставя ваучери за хотел. Туристическата агенция следи положението, презаверява ни билетите за други дати, но за съжаление те се анулират ден за ден. Никой не е излетял с презаверен билет. Ще си платим, но имаме нужда от съдействието на правителството. Опциите ни са нулеви”, казва Величка Димитрова.
Повече гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни